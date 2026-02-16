Sfregiato un albero monumentale durante la pulizia di un canale | scatta la maxi multa

Durante una pulizia di un canale, alcuni volontari delle Guardie ecologiche hanno segnalato un albero monumentale danneggiato. Le forze dell’ordine di Portomaggiore hanno scoperto che un albero storico era stato sfregiato intenzionalmente, probabilmente con un'ascia o un coltello. La scoperta ha portato a una multa molto alta per chi ha causato il danno.

Sfregiato un albero monumentale. E' quanto è stato accertato dal Nucleo Forestale dei carabinieri di Portomaggiore a seguito della segnalazione di alcuni volontari delle Guardie ecologiche. Al centro dell'attenzione un esemplare di Roverella (Quercus Robur), sito ad Argenta e censito fra gli alberi monumentali della Regione Emilia-Romagna. Gli approfondimenti, che hanno avuto termine nei giorni scorsi, sono partiti dai segni di sfregamento ritrovati sull'apparato radicale della pianta, compatibili con quelli impressi sul terreno circostante dal passaggio di un mezzo meccanico. Non a caso, dalle informazioni raccolte sul posto, è risultato che nei giorni precedenti il sopralluogo vi era stato un intervento di pulizia sulle sponde del canale ivi presente, effettuato da una ditta commissionata dal Consorzio di Bonifica.