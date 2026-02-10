La società della scienza e dell’ingegneria ricorda il suo presidente onorario Antonino Zichichi

La Società italiana della scienza e dell’ingegneria ha annunciato la scomparsa di Antonino Zichichi, il suo presidente onorario. La perdita colpisce profondamente l’ambiente scientifico, che ricorda con rispetto il contributo di Zichichi alla diffusione della cultura scientifica. La società ha espresso il suo cordoglio e si prepara a ricordarlo come uno dei protagonisti della ricerca e dell’educazione in Italia.

Profondo cordoglio è stato espresso dalla Società italiana della scienza e dell'ingegneria per la scomparsa del professore Antonino Zichichi, presidente onorario dell'organismo che opera nella diffusione della cultura scientifica, con sede operativa all'Università degli Studi dell'Aquila.

