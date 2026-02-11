dove vive andrea pucci la casa dal design moderno nel cuore di milano

Andrea Pucci vive a Milano, in una casa dal design moderno e raffinato. La dimora si distingue per uno stile minimal e curato nei dettagli. Nei giorni scorsi si è parlato molto di lui, soprattutto per aver deciso di non partecipare come co-conduttore al Festival di Sanremo 2026. La sua scelta è arrivata dopo le polemiche nate sulla possibilità di vederlo sul palco della manifestazione. Ora si scopre che, a causa di tutto il clamore, Pucci potrebbe aver perso anche un altro lavoro, scatenando ulteriori discussioni sulla sua presenza in pubblico.

