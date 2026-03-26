Il sindaco di Melendugno ha commentato le recenti vicende legate al caso Dima, intervenendo sulla situazione che si è sviluppata negli ultimi giorni. La discussione riguarda le dimissioni e il passaggio in opposizione di alcuni membri del consiglio comunale, suscitando attenzione tra i cittadini e le forze politiche locali. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi specifici di questi sviluppi.

MELENDUGNO – Botta e risposta sul caso Dima a Melendugno con il sindaco, Maurizio Cisternino, che dice la propria in merito a quanto consumatosi in questi giorni. Nella giornata del 24 marzo scorso, infatti, con un post social, Cosimo Dima, ha annunciato le proprie dimissioni dal ruolo di presidente del consiglio comunale e il proprio passaggio in opposizione. Dima aveva sottolineato la rottura di un “patto politico” in riferimento alla nomina di Anna Elisa Prete come assessora esterna in sostituzione della scomparsa Sonia Petrachi e denunciato il cambiamento del “clima politico”: “Attacchi continui, pressioni e tentativi di delegittimazione hanno reso evidente una cosa: serviva una scelta netta”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Dimissioni e passaggio in opposizione, sul caso Dima interviene il sindaco

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