Caso migranti a Manfredonia Fatone | Sbagliato il metodo dove è la trasparenza?

Un episodio legato all’accoglienza di migranti a Manfredonia ha suscitato critiche da parte di un rappresentante locale, che ha sottolineato come il metodo adottato sia stato sbagliato e abbia sollevato dubbi sulla trasparenza delle procedure. La questione riguarda le modalità di gestione e comunicazione di un intervento che coinvolge migranti nel territorio. La discussione si concentra sulla chiarezza delle azioni intraprese e sulla corretta informazione alla cittadinanza.

Non entro nel merito del tema dell’accoglienza, che resta delicato e importante, e che richiede umanità, responsabilità ed equilibrio.Ma proprio per questo, non posso non evidenziare un punto fondamentale: il metodo. Una scelta di tale portata non può essere comunicata a cose fatte.Avrebbe richiesto trasparenza, condivisione, un confronto serio con la cittadinanza, quanto meno con il Consiglio comunale. Ed è questo che preoccupa.Perché quando decisioni così impattanti arrivano senza un percorso chiaro e partecipato, si incrina il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Caso migranti a Manfredonia, Fatone: “Sbagliato il metodo, dove è la trasparenza?” Manfredonia, si torna a parlare di Raffaele Fatone candidato sindaco?Raffaele Fatone prossimo candidato sindaco? Questa volta potrebbe essere la volta buona. La Cassazione fa un regalo ai papà: sbagliato affidare i figli piccoli sempre alla mamma, bisogna decidere caso per casoAlla vigilia della loro tradizionale festa del 19 marzo, la Corte di Cassazione ha fatto un regalo storico ai papà, stabilendo che in caso di...