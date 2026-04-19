Ricavi oltre i 150 milioni e crescita costante L’eccellenza di Santarcangelo che ridefinisce il futuro dell' abitare

Da riminitoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell’esercizio 2025, il Gruppo Scrigno, con sede a Santarcangelo di Romagna, ha registrato ricavi superiori ai 150 milioni di euro, segnando una crescita stabile nonostante la contrazione del 30% del mercato edilizio negli ultimi quattro anni. La società ha mostrato una capacità di mantenere risultati positivi in un settore caratterizzato da difficoltà e fluttuazioni. I dati evidenziano una performance in controtendenza rispetto al trend generale del settore.

In un mercato dell’edilizia che, negli ultimi quattro anni, ha dovuto affrontare una contrazione del 30%, il Gruppo Scrigno – realtà con sede a Santarcangelo di Romagna – si dimostra in controtendenza, chiudendo l’esercizio 2025 con ricavi che hanno superato la soglia dei 150 milioni di euro.Il.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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