Ricavi oltre i 150 milioni e crescita costante L’eccellenza di Santarcangelo che ridefinisce il futuro dell' abitare

Nel corso dell’esercizio 2025, il Gruppo Scrigno, con sede a Santarcangelo di Romagna, ha registrato ricavi superiori ai 150 milioni di euro, segnando una crescita stabile nonostante la contrazione del 30% del mercato edilizio negli ultimi quattro anni. La società ha mostrato una capacità di mantenere risultati positivi in un settore caratterizzato da difficoltà e fluttuazioni. I dati evidenziano una performance in controtendenza rispetto al trend generale del settore.

In un mercato dell’edilizia che, negli ultimi quattro anni, ha dovuto affrontare una contrazione del 30%, il Gruppo Scrigno – realtà con sede a Santarcangelo di Romagna – si dimostra in controtendenza, chiudendo l’esercizio 2025 con ricavi che hanno superato la soglia dei 150 milioni di euro.Il.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Abitare il Futuro nel Cuore di Imola: Il Progetto "Botanico" ridefinisce il concetto di CasaEsistono luoghi capaci di cambiare il profilo di una città, dove l'architettura non si limita a costruire volumi, ma disegna nuovi stili di vita. Bologna, Europa League: oltre 19 milioni e un futuro da investimenti. La sfida col Brann vale l’accesso a nuovi ricavi.Bologna, l'Europa League vale un tesoro: oltre 19 milioni e un futuro più solido Il cammino del Bologna in Europa League si sta rivelando una svolta... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ricavi oltre i 150 milioni e crescita costante: l’eccellenza di Santarcangelo che ridefinisce il futuro dell'abitare; I biscotti Oro Saiwa festeggiano 70 anni con 135 milioni di ricavi; Libri, le ultime uscite da non perdere: oltre 165 novità consigliate per la primavera 2026; Ristoranti, negozi, parcheggi: a Orio volano anche i ricavi non aviation, cresciuti del 150% in 10 anni. Ristoranti, negozi, parcheggi: a Orio volano anche i ricavi non aviation, cresciuti del 150% in 10 anniSacbo nel 2015 incassava dalle attività commerciali poco più di 29 milioni: nel bilancio 2025 sono stati messi invece nero su bianco incassi per quasi 73 milioni, con le nuove aperture che porteranno ... bergamonews.it Scrigno, ricavi per 150 milioniIl Gruppo Scrigno, azienda leader nelle soluzioni integrate per l’architettura con quartier generale a Sant’Ermete, ha chiuso il 2025 ... ilrestodelcarlino.it Ricavi oltre 1,6 miliardi. Installati 80 impianti nel 2025. Il presidente Seeber:«Ordini già in casa per quasi un anno di lavoro». facebook Ricavi in crescita del 14% e vendite dirette oltre il 50% del totale per la prima volta, mentre l’aumento dei prezzi compensa l’impatto dei dazi e sostiene il titolo in Borsa. Tutti i numeri d'oro di Levi's. L'articolo di @_giulialfieri x.com