Boato nella notta al piano terra di una palazzina | fatto esplodere e portato via lo sportello Bancomat VIDEO

Nella notte, un’esplosione ha danneggiato il piano terra di una palazzina a Pineto, causando il furto dello sportello Bancomat. L’episodio si è verificato tra il 20 e il 21 febbraio, lasciando i residenti svegli e senza il dispositivo. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli autori dell’atto, che hanno portato via il terminale senza lasciare tracce evidenti. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Intorno alle 3 di notte l'esplosione tra via Garibaldi e via Roma, a Pineto. La cassa automatica non sarebbe stata trovato sul posto. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Ingenti i danni alla sede dell'istituto bancario, ma edificio sicuro Assalto al bancomat di una banca a Pineto nella notte tra il 20 e il 21 febbraio: il terminale non sarebbe stato rinvenuto sul posto. A intervenire, subito dopo i fatti, sono stati i vigili del fuoco e i carabinieri di Giulianova, Roseto e Pineto che hanno proceduto con tutti gli accertamenti. Una notte di paura quella che hanno vissuto i residenti della palazzina del comune del Teramano.