Il Comune ha deciso di mettere di nuovo a gara la gestione del ristorante al Palazzo Kursaal, puntando a trovare un nuovo operatore. La procedura si apre dopo un periodo di attività che ha suscitato diverse aspettative tra i potenziali interessati. L’obiettivo è rinnovare l’offerta e migliorare i servizi, portando avanti questa iniziativa per il futuro del locale.

Dopo una stagione estiva in cui il locale di ristorazione al piano terra del Palazzo Kursaal è rimasto chiuso, perché nessuno ha risposto al bando per il nuovo affitto, il Comune di riprova con la stessa richiesta economica, di 18mila euro annui e con lo stesso incarico che prevede l’apertura, la chiusura, la vigilanza e la custodia dei locali del Museo Mic che da 350 ore è sceso adesso a 300 ore annue. L’anno scorso il Comune aveva indetto una procedura a evidenza pubblica per concedere in uso i locali, vuoti, dove ci sono un bancone bar, alcuni sanitari e lavelli, con una base d’asta di 18.000 euro annui più Iva, ma entro il 14 aprile, data di scadenza del bando, nessuno ha risposto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ristorazione al Palazzo Kursaal. Il Comune ci riprova: altro bando

