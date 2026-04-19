restituiscono borsa con soldi e documenti sei studenti premiati dal comune

Sei studenti di Marsciano hanno ritrovato una borsa contenente denaro e documenti e hanno deciso di restituirla. Il Comune ha deciso di premiarli per il gesto. L’episodio è avvenuto il 19 aprile 2026, quando i giovani hanno rinvenuto il borsello e l’hanno consegnato alle autorità competenti. La restituzione ha portato a un riconoscimento ufficiale da parte dell’amministrazione comunale.

Marsciano (Perugia), 19 aprile 2026 – Trovano un borsello pieno di soldi e documenti, lo restituiscono e vengono omaggiati dal Comune. Succede a Marsciano, dove sei giovani hanno mostrato senso civico e rispetto verso il prossimo. Così ieri mattina il sindaco Michele Moretti, insieme al vicesindaco Sergio Pezzanera e al comandante della Stazione dei Carabinieri di Marsciano, maresciallo capo Raimondo Savastano, ha ricevuto in Municipio i protagonisti del ritrovamento di un borsello, con dentro documenti e denaro, e della sua restituzione. A compiere questo bel gesto, lo scorso 4 aprile, sono stati Matteo Ciurnelli, Tommaso Cruciani, Giacomo...🔗 Leggi su Lanazione.it

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