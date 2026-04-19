Restano i problemi per le carenze idriche | i serbatoi d' acqua potabile saranno ancora disponibili
A Pescara, i serbatoi di acqua potabile messi a disposizione dall’Aca continueranno ad essere accessibili ai cittadini fino a martedì 21 aprile, in seguito alle recenti interruzioni di fornitura. La misura mira a garantire un approvvigionamento temporaneo durante le problematiche legate alla carenza d’acqua. La presenza dei serbatoi è stata confermata per tutta la settimana, permettendo ai residenti di rifornirsi fino alla data stabilita.
Resteranno a disposizione dei cittadini fino a martedì 21 aprile compreso i serbatoi d’acqua potabile, posizionati a Pescara dall’Aca in occasione dell’interruzione idrica di questi giorni. Il Comune ha chiesto all'azienda idrica di mantenerli e di continuare a rifornirli con l’obiettivo di.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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