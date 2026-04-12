Posizionati due serbatoi di acqua potabile prevista la disponibilità di altri da lunedì
A Pescara, sono stati installati due serbatoi di acqua potabile accessibili ai cittadini. Uno si trova in piazza Italia, di fronte al palazzo della prefettura, mentre l’altro è stato posizionato in piazza Duca degli Abruzzi, di fronte alla tavola calda Touring. La società che gestisce il servizio ha annunciato che altri serbatoi saranno disponibili a partire da lunedì.
Sono due i serbatoi di acqua potabile che Aca ha già messo a disposizione dei cittadini, a Pescara. Uno è stato posizionato in piazza Italia, di fronte al palazzo della prefettura, e l'altro in piazza Duca degli Abruzzi (di fronte alla tavola calda Touring). Nella mattinata di lunedì 13 aprile.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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