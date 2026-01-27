Guerra Ucraina il Financial Times | Garanzie Usa subordinate alla cessione del Donbass

La recente evoluzione nel conflitto ucraino suggerisce una possibile svolta diplomatica. Secondo il Financial Times, gli Stati Uniti potrebbero proporre garanzie subordinate alla cessione del Donbass. Questa ipotesi evidenzia un cambiamento nelle dinamiche internazionali e potrebbe influenzare gli equilibri della regione. È importante monitorare gli sviluppi per comprendere le conseguenze di eventuali accordi e le implicazioni per la stabilità globale.

Una svolta diplomatica che rischia di ridefinire l’intera architettura del conflitto ucraino prende forma nelle indiscrezioni del Financial Times: gli Stati Uniti sarebbero pronti a offrire garanzie di sicurezza a Kiev solo a condizione che l’Ucraina accetti un accordo di pace che includa la cessione del Donbass alla Russia. Una linea che segna un cambio profondo rispetto alla narrativa occidentale degli ultimi due anni e che arriva mentre la guerra continua a colpire duramente i civili, come dimostrano i raid russi su Odessa della scorsa notte. Secondo il quotidiano finanziario britannico, l’amministrazione Trump avrebbe fatto sapere a Kiev che qualsiasi impegno di sicurezza americano - elemento cruciale per il futuro dell’Ucraina fuori dall’ombrello Nato - sarebbe subordinato a un’intesa con Mosca. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

L’articolo analizza le recenti evoluzioni nella politica estera degli Stati Uniti verso l’Ucraina, evidenziando come le garanzie di sicurezza siano ora condizionate a un possibile accordo di pace con la Russia.

L’articolo analizza la posizione degli Stati Uniti riguardo alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, sottolineando come queste siano condizionate dall’accordo di pace e dalla possibile cessione del regione del Donbass alla Russia.

