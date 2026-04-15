Secondo quanto riportato dal Financial Times, Teheran avrebbe attaccato le basi statunitensi in Medio Oriente utilizzando un satellite spia cinese. Si tratta di un dispositivo chiamato TEE-01B, che sarebbe stato acquisito dalla Forza Aerospaziale delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche alla fine del 2024, dopo essere stato lanciato nello spazio dalla Cina. Documenti militari iraniani confermerebbero l’uso di questa tecnologia nell’operazione.

Documenti militari iraniani e il nome di un satellite, TEE-01B. Un dispositivo acquisito dalla Forza Aerospaziale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche alla fine del 2024, dopo essere stato lanciato nello spazio dalla Cina. Il Financial Times rivela che Teheran avrebbe acquisito un satellite spia cinese che gli ha fornito capacità di colpire le basi militari statunitensi in tutto il Medio Oriente durante la guerra. Elenchi di coordinate con indicazione dell’ora, immagini satellitari e analisi orbitali dimostrano che i comandanti militari iraniani hanno successivamente incaricato il satellite di monitorare siti militari statunitensi chiave.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Teheran ha colpito le basi Usa in Medio Oriente grazie a un satellite spia cinese”. Le rivelazioni del Financial Times

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