Sigfrido Ranucci risponde a Massimo Giletti, che lo ha attaccato durante il suo programma su Rai 3. Giletti ha mostrato uno scambio di messaggi in cui Ranucci parla di una presunta “lobby gay” nel sistema mediatico italiano, coinvolgendo anche il conduttore di “Non è l’Arena”. Ranucci dice che Giletti lo accusa perché “Report” fa ascolti e che, in un’altra Rai, questa polemica non sarebbe mai successa. La vicenda accende nuovamente i riflettori sui rapporti tra i protagonisti

Sigfrido Ranucci replica a Massimo Giletti dopo che il conduttore, nel corso del programma tv Lo Stato delle Cose, in onda su Rai 3 nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio, ha mostrato uno scambio di messaggi tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia in cui il conduttore di Report parla di una presunta “lobby gay” nel sistema mediatico italiano, di cui farebbe parte anche lo stesso Giletti. Intervistato da La Repubblica, il giornalista ha dichiarato: “Non ho accusato Giletti di far parte di una lobby gay. Se ci tiene tanto a riconoscersi in quella definizione è un problema suo. Io ho detto una cosa più grave, che loro hanno fatto finta di non capire: il direttore del Giornale, Tommaso Cerno, e Giletti sono amici e al servizio di Marco Mancini, l’ex dirigente dell’Aise, quello che Report scoprì all’autogrill con Matteo Renzi”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sigfrido Ranucci: “Giletti mi attacca perché Report fa ascolti, in un’altra Rai non sarebbe mai accaduto”

Approfondimenti su Report Giletti

Sigfrido Ranucci rompe il silenzio dopo giorni di polemiche interne alla Rai.

Da giorni il confronto tra Sigfrido Ranucci e Massimo Giletti fa parlare tutti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Report Giletti

Argomenti discussi: Il caso Giletti-Ranucci. Commenti? Devo chiedere al capo. Lobby gay, l'ironia dei protagonisti; Mi devi spiegare perché questi messaggi. E Giletti smaschera Ranucci sulle chat con Boccia; Ranucci: Giletti mi attacca perché Report fa ascolti, mai stata così la tv pubblica; Giletti mostra le chat tra Ranucci e Boccia sulla presunta lobby gay. Il conduttore di Report: Falso. Lui e Cerno sono amici e al servizio dell’ex 007 Mancini.

Sigfrido Ranucci su Massimo Giletti: Mi attacca perché se parli di me fai ascolti. Rai asservita al GovernoSigfrido Ranucci ha commentato gli attacchi che sta ricevendo nella stessa azienda in cui lavora da anni: Noto una forte strumentalizzazione e attacchi ... fanpage.it

Sigfrido Ranucci, è scontro con Massimo Giletti: Mi attacca perché Report fa ascoltiSigfrido Ranucci racconta la sua verità sugli attacchi ricevuti a Lo Stato della Cose di Massimo Giletti che lo accusa, velatamente, di omofobia ... dilei.it

"Noto una forte strumentalizzazione e attacchi scomposti. In un’altra Rai non sarebbe mai accaduto” Sigfrido Ranucci ha commentato gli attacchi che sta ricevendo nella stessa azienda in cui lavora da anni - facebook.com facebook