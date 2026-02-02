Sigfrido Ranucci bloccato dalla Rai dopo le critiche a Giorgia Meloni su quello che è successo a Torino

Da fanpage.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sigfrido Ranucci è stato fermato dalla Rai dopo aver criticato Giorgia Meloni e gli scontri a Torino. La decisione arriva poco dopo le sue dichiarazioni a La7, che hanno fatto discutere. La Rai ha deciso di mettere un freno alle sue uscite pubbliche, senza ancora spiegare i motivi ufficiali. La vicenda sta suscitando molta attenzione e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Secondo quanto apprende Fanpage.it, la Rai avrebbe bloccato Ranucci dopo le sue dichiarazioni a La7 sugli scontri di Torino. Il conduttore aveva criticato le parole di Meloni sui manifestanti: "Non tutti sono nemici dello Stato".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Rai Blocco

Giorgia Meloni, attacco durissimo a Sigfrido Ranucci: “Adesso basta”

Occhio alla truffa svuota conto: i criminali usano i nomi di Giorgia Meloni e Sigfrido Ranucci

Una nuova truffa sta colpendo i cittadini italiani, con criminali che utilizzano i nomi di figure pubbliche come Giorgia Meloni e Sigfrido Ranucci.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: il racconto del conduttore di Report - Agorà 17/10/2025

Video Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: il racconto del conduttore di Report - Agorà 17/10/2025

Ultime notizie su Rai Blocco

Argomenti discussi: Debunking. ECM Microsoft non è una cimice: Report ha costruito un’inchiesta su basi tecnicamente false e politicamente orientate; La presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Floridia: Viviamo in un clima di censura e di intimidazione; Cosa c’era nel servizio di Report sui magistrati spiati? Quello che hanno raccontato è gravissimo. E perché il ministero che non risponde alle domande?; Filippine, SUV blindato viene colpito da bazooka ma procede come se nulla fosse.

sigfrido ranucci bloccato dallaSigfrido Ranucci bloccato dalla Rai dopo le critiche a Giorgia Meloni su quello che è successo a TorinoSecondo quanto apprende Fanpage.it, la Rai avrebbe bloccato Ranucci dopo le sue dichiarazioni a La7 sugli scontri di Torino ... fanpage.it

sigfrido ranucci bloccato dallaLa Rai stoppa Sigfrido Ranucci: Basta ospitate a La7. Lui replica: Non ci sono limiti per presentare libriLa Rai avrebbe chiesto a Sigfrido Ranucci di limitare le presenze a La7 per promuovere il suo libro attraverso una comunicazione interna ... fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.