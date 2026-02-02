Sigfrido Ranucci bloccato dalla Rai dopo le critiche a Giorgia Meloni su quello che è successo a Torino

Sigfrido Ranucci è stato fermato dalla Rai dopo aver criticato Giorgia Meloni e gli scontri a Torino. La decisione arriva poco dopo le sue dichiarazioni a La7, che hanno fatto discutere. La Rai ha deciso di mettere un freno alle sue uscite pubbliche, senza ancora spiegare i motivi ufficiali. La vicenda sta suscitando molta attenzione e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Secondo quanto apprende Fanpage.it, la Rai avrebbe bloccato Ranucci dopo le sue dichiarazioni a La7 sugli scontri di Torino. Il conduttore aveva criticato le parole di Meloni sui manifestanti: "Non tutti sono nemici dello Stato".

