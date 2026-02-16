Dissesto dopo le piogge coperte 120 buche in due settimane Il lavoro prosegue
Dopo le forti piogge di gennaio, il Comune di Modena ha riparato oltre 120 buche sulle strade in appena due settimane. Le piogge intense hanno causato danni alle asfaltature, costringendo gli operai a intervenire rapidamente per mettere in sicurezza le strade. Un esempio concreto è la via Emilia, dove sono stati chiusi diversi tratti per le lavori di riparazione. La manutenzione continua senza sosta per risolvere il problema.
Interessate direttrici principali, snodi significativi, ma anche strade residenziali cittadine. L'assessore Guerzoni: "L'attività di ricognizione e manutenzione prosegue a ciclo continuo" "L'attività di ricognizione delle strade del territorio comunale e di chiusura delle buche provocate dalla pioggia delle ultime settimane, così come da ogni episodio di maltempo che si verifica – commenta l'assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni – proseguiranno a ciclo continuo fino a conclusione del monitoraggio e al ripristino dell'asfalto sulle strade ammalorate. A questi interventi urgenti si aggiungono quelli di manutenzione stradale programmati: appena il clima lo consentirà partirà un pacchetto di riasfaltature e interventi puntuali di ripristino del valore di 1 milione di euro.
Provinciale 156 di Cressa, strada dissestata: buche e asfalto che si sgretola dopo le piogge
La provinciale 156 di Cressa è diventata un problema per chi la percorre.
Palermo piena di buche dopo le piogge, richieste da un capo all'altro della città: "Basta rattoppi"
Le piogge intense degli ultimi giorni hanno causato un vero disastro sulle strade di Palermo.
