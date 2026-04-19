Renault Captur vs Dacia Duster vs Nissan Juke | tre cugine Alleanza

Tre SUV di segmento B appartenenti allo stesso gruppo si confrontano, con prezzi che variano dai 19.900 euro della Dacia Duster ai 25.000 euro del Nissan Juke, passando per i 24.200 euro della Renault Captur. Le tre vetture condividono alcune caratteristiche, ma presentano anche differenze evidenti nelle versioni e nelle dotazioni di serie. La comparazione si concentra su prezzo e caratteristiche di base, senza approfondimenti sui dettagli tecnici o sulle prestazioni.

Tre SUV B-segment dello stesso gruppo: Renault Captur 24.200€, Dacia Duster 19.900€, Nissan Juke 25.000€. Tutte e tre nascono dall’ Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi-Dacia, con motori e meccaniche condivise. 5.100€ di forbice tra la più economica e la più cara. Quale conviene? Leggi anche: Duster vs Avenger · Duster vs Vitara Prezzi base. Dacia Duster Renault Captur Nissan Juke Prezzo base 19.900€ Eco-G GPL 24.200€ TCe 115 25.000€ DIG-T 114 Versione media 23.150€ TCe 140 MHEV 27.000€ Techno 27.100€ N-Connecta Full Hybrid ~26.000€ Hybrid 140 28.550€ E-Tech 160 CV 29.300€ HEV 143 CV 4×4 Sì (TCe 130 4WD) No No Duster è 5.100€ più economica della Juke base.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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