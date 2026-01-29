Nuova Nissan Tekton 2026 | nuovo suv su base Dacia Duster

La Nissan sta preparando il suo nuovo SUV, la Tekton, che dovrebbe arrivare nel 2026. Il modello sarà basato sulla Dacia Duster e si rivolge soprattutto ai mercati emergenti come l’India. Il design esterno si presenta robusto e moderno, con linee che trasmettono forza. La casa giapponese punta a mettere sul mercato un veicolo compatto e versatile, pronto a competere con altri SUV di segmento medio. La produzione è in fase avanzata e l’obiettivo è lanciare il modello entro la prima metà dell’anno prossimo.

Ecco come sarà la nuova Nissan Tekton 2026, l'atteso SUV compattomid-size che Nissan sta preparando per il lancio (specialmente nel mercato indiano e in altri mercati globali) entro la prima metà del 2026 Design esterno – forte e moderno. La Tekton sfoggia uno stile deciso, con richiami al grande Nissan Patrol (SUV iconico): Frontale potente con cofano scolpito e luci C-shape a LED.. Griglia ampia e dinamica con logo Nissan al centro.. Profilo muscoloso con passaruota pronunciati e linee forti.. Fari e fari posteriori con barra LED collegata per un look moderno e tecnologico.. L'estetica è pensata per dare un aspetto "autoritario" sulla strada pur restando elegante e contemporanea.

