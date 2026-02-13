Renate momento magico Tutta la forza dei numeri

Renate, momento magico. Tutta la forza dei numeri. La squadra di mister Brini ha scritto un record positivo che nessuno avrebbe immaginato a inizio stagione: non perde da dieci partite e nel girone di ritorno ha ottenuto 17 punti su 21 disponibili, mantenendo un ritmo che le permette di guardare con fiducia alla salvezza. Sono 42 i punti conquistati finora, un risultato che la proietta ormai in salvo con parecchie giornate di anticipo, mentre la capolista Vicenza, già promossa in B, ha fatto pari punti nel secondo tempo. La solidità difensiva del Renate emerge anche dai soli quattro gol subiti nel

Cosa c'è di meglio dei numeri per descrivere il momento di una squadra di calcio? Il Renate non perde da dieci giornate, nel girone di ritorno – sono state disputate sette gare – ha raccolto qualcosa come 17 punti sui 21 a disposizione, gli stessi dalla capolista (e già virtualmente in B) Vicenza, subisce pochissimi gol (4 nel 2026), segna con tanti interpreti ma soprattutto i suoi 42 punti valgono la salvezza con una dozzina di giornate di anticipo. Guardare avanti, però, come spesso ripete Foschi e ha ragione perché quel bottino vale la quarta posizione solitaria, la prima delle non extra-terresti e chissà mai che qualcuna delle tre fuggitive, magari il Lecco a -6, torni presto nel mirino dei brianzoli per provare a iniziare i playoff con un ranking importante.