Salvini in piazza coi Patrioti | noi gli unici avversari di Bruxelles

In piazza a Milano, un gruppo di manifestanti ha espresso opposizione alle politiche europee e alle migrazioni, con slogan che criticano l'islamizzazione e l'Unione europea. Tra i presenti, alcuni leader politici hanno partecipato, sostenendo che sono gli unici avversari di Bruxelles. Sono stati scanditi slogan che richiamano la “Fortezza Europa”, un termine con connotazioni storiche e politiche contro l’immigrazione. La manifestazione si è svolta in un clima di contestazione.

Milano, 18 apr. (askanews) – Gli slogan per la remigrazione e contro l'”Eurabia” e l’islamizzazione, fino alla “Fortezza Europa” che fu già slogan del nazismo. E poi tutti insieme sul palco, con le note di YMCA dei Village People: si conclude così la manifestazione dei “Patrioti” organizzata in piazza del Duomo dalla Lega di Matteo Salvini e che ha visto sul palco la destra di diversi paesi europei: “Gli unici veri avversari dei burocrati di Bruxelles”. Appuntamento che negli ultimi giorni il vicepremier e segretario leghista aveva provato a far virare sui temi economici e sulla preoccupazione legata al caro energia, ma che alla fine resta ancorata allo schema iniziale, su migranti e sicurezza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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