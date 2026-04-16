Sabato a Milano si svolgerà una manifestazione organizzata dalla Lega, con lo slogan

Festa della Liberazione! Regaliamo tutti insieme 50.000 articoli entro il 25 aprile. E stavolta sei tu a scegliere. Non solo la parola d’ordine della remigrazione. La manifestazione leghista di sabato a Milano («Senza paura, padroni a casa nostra») sarà una battaglia a tutto campo contro Bruxelles. Il conflitto in Iran ha cambiato le priorità del Carroccio e ieri, in conferenza stampa a Milano, il leader della Lega Matteo Salvini ha rilanciato la propria crociata contro le regole europee del patto di stabilità, firmato dal governo Meloni nel 2023 e che ora vorrebbe sospendere per fare fronte alla crisi energetica: «Non chiediamo un euro all’Ue, ma non staremo a guardare le aziende che falliscono», ha detto definendo i vincoli «insensati, insopportabili e insostenibili».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Remigrazione, Salvini a Milano con i patrioti

REMIGRATION SUMMIT, SALA: NON SI FACCIA DEMAGOGIA CON FORMULE BUTTATE LI'

Notizie correlate

Matteo Salvini annuncia una grande manifestazione a Milano con i Patrioti europeiMentre a Milano migliaia di persone sono scese in piazza per dire ‘no’ all'arrivo degli agenti americani dell'Ice in occasione delle Olimpiadi, il...

Raduno dei Patrioti a Milano, Salvini prepara mobilitazione: tra gli ospiti Bardella, ancora incerta presenza di OrbanSalvini, già da giorni impegnato a Milano per promuovere l’evento, ha chiesto ai dirigenti del Carroccio il massimo sforzo organizzativo.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Salvini prepara la mobilitazione in vista del raduno dei Patrioti a Milano; Milano, Salvini: Noi il 18 saremo in piazza Duomo per la sicurezza, il termine remigrazione non mi spaventa. Forza Italia critica? Non mi interessa; Remigration summit in Duomo, scontro a Milano. La Lega attacca Buscemi (Pd): Fascismo rosso. Bagarre in aula; Corteo per la remigrazione a Milano, il centrodestra si divide: Forza Italia contraria, Salvini no.

Salvini prepara la mobilitazione in vista del raduno dei Patrioti a MilanoIl leader della Lega, Matteo Salvini, prepara la mobilitazione in vista del raduno dei Patrioti del 18 aprile in piazza Duomo a Milano. Il ministro, in città già da diversi giorni per spingere la mani ... tg24.sky.it

Milano, Calenda a Salvini : Trasformista, per la manifestazione di sabato diventa europeistaLa capacità di trasformazione di Salvini è totale. Secondo me ora della manifestazione fa in tempo a diventare europeista. È partita sulla remigrazione e ... lapresse.it

«Chi non ha paura di parlare di remigrazione scende in piazza con noi» dice il leader della Lega che ha rimesso in campo slogan storici come: «Prima gli italiani», affiancandolo a un generico: «Sì alla pace». Un allargamento che risponde anche a una neces facebook

Sanzioni sproporzionate per i deputati che hanno impedito, pacificamente, lo svolgimento di una conferenza stampa sulla ‘remigrazione’, con esponenti neofascisti. Un precedente grave contro l’opposizione. Serve chiarire i criteri e difendere il ruolo del Parla x.com