Referendum | Unione Camere Penali indegno e vergognoso post segretario ANM su riforma

L’Unione Camere Penali Italiane condanna con fermezza il post pubblicato dal Segretario dell’ANM, che ha strumentalizzato un tragico omicidio internazionale per criticare la riforma della magistratura. La comunicazione, priva di rispetto e sensibilità, mette in discussione il metodo e il contenuto, sollevando preoccupazioni sul rispetto delle istituzioni e dei valori fondamentali della giustizia. È importante mantenere un confronto equilibrato e rispettoso su temi così delicati.

"Grave strumentalizzare omicidio Minneapolis per attaccare separazione carriere". La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane esprime profondo sconcerto per il contenuto e per il metodo comunicativo utilizzato in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, nel quale l'immagine dell'uccisione di Alex Pretti avvenuta a Minneapolis ad opera di agenti dell'ICE viene incredibilmente accostata alla riforma costituzionale della magistratura in discussione nel nostro Paese con l'inqualificabile e surreale commento: " Anche questo omicidio di Stato rimarrà impunito in quella "democrazia" in cui sistema giudiziario si ispira la riforma Meloni-Nordio ".

