L’ex Anm Poniz agli avvocati | Ora i vertici si dimettano Le Camere Penali insorgono

Il giorno dopo l’esito di un referendum che ha portato ad una vittoria schiacciante del "No" sono scintille fra l’ex presidente della Anm Luca Poniz e le Camere penali che hanno fatto campagna per il "Si". Poniz sui social: "Dal voto, con la vittoria del No al referendum costituzionale sulla giustizia, esce travolta un’intera classe dirigente dell’avvocatura, impegnata in una irresponsabile campagna di violenta delegittimazione della magistratura, in ciò spesso alleata con le posizioni più estreme e non di rado volgari". Poniz è attualmente sostituto procuratore generale. Ora "quale sia il destino dei dirigenti delle camere penali - aggiunge - è un problema che riguarda loro", tenuto conto che "si tratta della ulteriore conferma di una scarsa rappresentatività", come la "già nota modesta rappresentatività numerica (4%) della avvocatura)". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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