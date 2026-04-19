Remco Evenepoel si prende l’Amstel Gold Race! Sprint irresistibile su Skjelmose brilla Marco Frigo

Remco Evenepoel ha vinto l’Amstel Gold Race nell’edizione numero 60, battendo Mattias Skjelmose in uno sprint. Marco Frigo ha concluso la gara con una buona prestazione. La corsa si è conclusa con un sorpasso finale di Evenepoel, che ha preceduto Skjelmose. La competizione si è svolta su un percorso di 260 chilometri, con numerosi cambi di ritmo e salite impegnative.

La rivincita è servita: Remco Evenepoel questa volta riesce a battere Mattias Skjelmose all’Amstel Gold Race e si va a prendere una bellissima vittoria nell’edizione numero 60 della Classica della Birra. Aggiorna il suo palmares il 26enne belga della Red Bull – BORA – hansgrohe che sfrutta l’occasione, da super favorito (assente Tadej Pogacar), e domina lo sprint con il danese agguantando il settimo successo stagionale. Pronti, via ed è partita la fuga di giornata, con nove uomini al comando: Huub Artz (Lotto Intermarché), Filip Maciejuk (Movistar Team), Marco Frigo (NSN Cycling Team), Warren Barguil (Team Picnic PostNL), Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Remco Evenepoel si prende l’Amstel Gold Race! Sprint irresistibile su Skjelmose, brilla Marco Frigo Notizie correlate Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Evenepoel trionfa, dominato lo sprint con Skjelmose! Frigo da applausi Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Frigo si stacca, Evenepoel resta con Gregoire e Skjelmose Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Remco Evenepoel sale sul podio del Giro delle Fiandre al debutto; Evenepoel si prende la rivincita! Battuto Skjelmose in volata a Valkenburg: rivivi l'arrivo; Evenepoel: Al Giro puntiamo su Pellizzari e Pogacar è uno stimolo. L'Islam? Sono felice; Amstel Gold Race 2026: Remco Evenepoel si prenderà la scena?. Remco Evenepoel si prende l’Amstel Gold Race! Sprint irresistibile su Skjelmose, brilla Marco FrigoLa rivincita è servita: Remco Evenepoel questa volta riesce a battere Mattias Skjelmose all’Amstel Gold Race e si va a prendere una bellissima vittoria nell’edizione numero 60 della Classica della ... oasport.it Amstel Gold Race 2026: Evenepoel ce l'ha fatta. Frigo in top ten dopo una gara strepitosaLa cronaca della Amstel Gold Race 2026, la prima classica del Trittico delle Ardenne vinta dal favoritissimo Remco Evenepoel ... sport.virgilio.it Ecco l'elenco dei corridori dell'Amstel Gold Race e la programmazione tv. Sarà un assolo di Remco Evenepoel Link nel primo commento. facebook Favoritos: Mattias Skjelmose Remco Evenepoel Matteo Jorgenson Ben Healy Romain Grégoire Thomas Pidcock #amstelgoldrace x.com