Inizia la settimana delle Ardenne, con il World Tour pronto a disputare la 60ª edizione dell’Amstel Gold Race, la classica olandese nota anche come la “Classica della Birra”. La gara si svolge domenica e attirerà molti dei principali ciclisti del circuito internazionale. Tra i favoriti, si parla di un corridore belga che potrebbe avere un ruolo di primo piano in questa edizione.

Inizia la settimana delle Ardenne. Il World Tour vede in scena domenica l’edizione numero sessanta della Classica della Birra, l’Amstel Gold Race. Andiamo a scoprirla nel dettaglio. PERCORSO. Come da consuetudine la corsa parte da Maastricht e dopo 13,2 km il gruppo si trova ad affrontare il primo muro, il Maasberg. Dopo un tratto pianeggiante arrivano in rapida successione il Bergseweg, Korenweg, Nijswillerweg e poi dopo una decina di chilometri anche il Rijksweg. Seguono Wolfsberg e Loorberg, poi Schweibergerweg (2,4 km al 4,5%) e soprattutto il Camerig (4,6 km al 4%). Successivamente toccherà al Vaalserberg (2 km al 5,7%), che rappresenta anche l’unico sconfinamento in Belgio della corsa e poi Gemmenich, solamente 800 metri ma al 6,6%.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Amstel Gold Race 2026: Remco Evenepoel si prenderà la scena?

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