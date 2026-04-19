Durante la corsa dell'Amstel Gold Race 2026, un gruppo di tre corridori si è staccato dal resto del gruppo principale. In questa fuga, uno dei favoriti si è separato dagli altri, mentre un altro si è mantenuto con alcuni corridori tra cui un nome noto. A circa un'ora dalla conclusione, il gruppo di testa conta circa ventuno secondi di vantaggio rispetto al gruppo più numeroso, che include diversi corridori tra cui Philipsen, Cosnefroy e Baudin.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.35 I tre di testa hanno 21? su un gruppetto che comprende Withen Philipsen, Cosnefroy, Baudin, Costiou, Frigo e Vansevenant. Tanta Francia oggi. E manca il fenomeno Seixas. 16.33 Tra una decina di km i corridori affronteranno per la seconda volta il Cauberg. 16.32 Non un forcing vero di Evenepoel, che infatti non stacca Gregoire e Skjelmose. 16.31 Frigo chiaramente perde subito terreno. Non poteva essere altrimenti. 16.31 Iniziato il Keutenberg. 16.29 34 km all’arrivo. Skjelmose, Evenepoel, Gregoire e Frigo davanti. Tra poco il temibile Keutenberg: 1,3 km al 6,2% di pendenza media e massima del 16%.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Frigo si stacca, Evenepoel resta con Gregoire e Skjelmose

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