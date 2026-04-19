La polizia nel Regno Unito sta conducendo indagini su una serie di attacchi incendiari rivolti a luoghi di proprietà ebraica a Londra. Le autorità stanno verificando se questi episodi siano collegati a mandanti iraniani, senza ancora confermare responsabilità. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo prove e analizzando le circostanze degli incidenti. Finora, non sono stati resi noti dettagli specifici sugli autori o sulle motivazioni.

La polizia britannica ha affermato di stare indagando per verificare se una serie di attacchi incendiari contro siti ebraici a Londra siano opera di mandanti iraniani. La Metropolitan Police afferma che gli agenti dell’ antiterrorismo stanno indagando sugli attacchi alle sinagoghe e ad altri luoghi legati alla comunità ebraica, nonché su un attacco a un’azienda mediatica di lingua persiana. Nessuno è rimasto ferito negli incendi, l’ultimo dei quali ha causato lievi danni a una sinagoga nel nord di Londra. La vice commissaria aggiunta Vicki Evans ha dichiarato che la responsabilità degli attacchi è stata rivendicata online da un gruppo che si fa chiamare Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, la polizia indaga su gruppo filo-Iran dietro agli attacchi a siti ebraici

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