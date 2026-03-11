Negli ultimi giorni si sono verificati diversi attacchi contro siti ebraici. Dopo l’attacco in Belgio e quello sventato a Oslo, si sono susseguiti episodi di violenza contro sinagoghe a Toronto, in Canada, dove due edifici sono stati presi di mira con colpi di arma da fuoco. La sequenza di incidenti sembra aver portato a una serie crescente di attacchi mirati.

In Italia nel 2025 ci sono stati 963 episodi di antisemitismo. Fondazione Cdec: "Numeri mai raggiunti prima" Si sta iniziando a perdere il conto delle sinagoghe attaccate negli ultimi giorni. Prima due sinagoghe attaccate a colpi di arma da fuoco a Toronto, in Canada. Poi una bomba che esplode davanti alla sinagoga di Liegi, in Belgio. Soltanto adesso si scopre che venerdì scorso due terroristi con armi da fuoco e bombe sono stati fermati davanti alla sinagoga di Hanshaugen a Oslo, l’unica attualmente in funzione nella capitale norvegese. Ci sono voluti tre giorni perché l’embargo sulla pubblicazione fosse parzialmente revocato. È la sola sinagoga in Norvegia a non essere stata completamente distrutta durante la Seconda guerra mondiale, quando il paese si alleò con la Germania nazista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dopo l’attacco in Belgio, uno sventato a Oslo. Un anno di attacchi ai siti ebraici

