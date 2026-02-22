Rissa con catene e coltelli in pieno centro | Serve sicurezza non interventi isolati

Una rissa sanguinosa con catene e coltelli in pieno centro ha scatenato l’indignazione dei residenti. La lite, scoppiata per motivi ancora da chiarire, ha coinvolto diverse persone e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. La scena ha creato panico tra i passanti e ha evidenziato la necessità di interventi più efficaci. Molti chiedono azioni concrete per garantire la sicurezza nelle aree più frequentate. La questione rimane aperta e al centro del dibattito cittadino.

Nuova denuncia dell'associazione I Nostri Borghi: violenza sabato sera tra via Mazzini e via Oberdan, chieste misure urgenti al questore Dopo il plauso per lo sgombero dell'ex scalo merci, arriva una nuova denuncia sul fronte sicurezza in città. Sabato sera, in pieno centro a Parma, si è verificata una violenta rissa tra gruppi di giovani tra via Mazzini e via Oberdan, sotto gli occhi dei cittadini. A segnalare l'episodio è l'associazione I Nostri Borghi, che parla di una "furibonda bagarre" tra bande di ragazzi armati di catene, bottiglie e coltelli. Secondo quanto riportato, la dinamica sarebbe ormai consolidata: ritrovo nei pressi del bagno pubblico dietro l'edicola accanto al Comune, consumo di alcol e sostanze, quindi lo scoppio della violenza che si sposta tra piazza Garibaldi e le vie limitrofe.