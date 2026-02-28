La Reggina ritrova la vittoria sotto i riflettori del Granillo battuta la Sancataldese

La Reggina ha ottenuto una vittoria casalinga battendo 2-0 la Sancataldese nell’anticipo della 26ª giornata di Serie D, girone I. La partita si è giocata sotto i riflettori del

La Reggina è tornata a vincere e lo ha fatto battendo per 2 a 0 la Sancataldese nell'anticipo serale della 26^ giornata del campionato di Serie D (girone I). Sotto i riflettori dello stadio “Granillo”, amaranto subito pericolosi: Panebianco, servito da Bevilacqua, scavalca il portiere con un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

