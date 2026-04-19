Reggina-Paternò streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere campionato Serie D

Oggi alle 15 si gioca allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria il match tra Reggina e Paternò, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie D. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro e sarà possibile seguire anche in streaming gratuito. Si tratta di un incontro molto atteso dagli appassionati di calcio locale, con le due squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

ggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria si disputerà il match Reggina-Paternò, valevole per la 32.a giornata del campionato di Serie D (girone I), che in classifica vede la squadra calabrese al terzo posto con 57 punti e a -3 dalla coppia di testa formata da Nissa e Savoia (60 punti),. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Reggina-Enna, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere campionato Serie DOggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria si disputerà il match Reggina-Enna recupero della 30. Leggi anche: Reggina-Savoia, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Tabellino partita Reggina 1914 vs Paternò Calcio; Verso Reggina-Paternò: sperare non costa nulla; Reggina-Paternò, conferenza stampa mister Torrisi; Reggina-Paternò: dove e come vedere la partita degli amaranto. Reggina, Torrisi avvisa i suoi: «Al Paternò non bisogna guardare la classifica, urge fare tre punti» - facebook.com facebook Al via la prevendita per la gara con il Paternò Tutte le info shorturl.at/wX0Ml x.com