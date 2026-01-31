Reggina-Savoia streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D
Domani alle 14.30 allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria si gioca Reggina-Savoia, partita valida per la 22esima giornata di Serie D. I tifosi potranno seguire la diretta in TV in chiaro o in streaming gratis, ma bisogna fare attenzione alle offerte e ai siti affidabili. La partita si preannuncia combattuta, con le due squadre che cercano punti importanti in classifica.
Domani pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria si disputerà il match Reggina-Savoia, valevole per la 22.a giornata del campionato di Serie D (girone I), che vede in classifica entrambe le squadre al secondo posto con 39 punti e a -2 dal Savoia capolista (41 punti). Un solo precedente in terra. Potrebbe interessarti:. Reggina-Vibonese, streming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
