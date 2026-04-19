Reggina il dilemma di Torrisi | gol mancanti e obiettivi di vetta

In vista della prossima partita tra Reggina e Paternò, l’allenatore Torrisi ha parlato delle difficoltà della squadra, concentrandosi sui problemi offensivi e sulle decisioni prese nelle ultime settimane. Ha evidenziato come alcune occasioni mancate e le scelte tattiche abbiano influito sui risultati finora conseguiti. La discussione si focalizza su aspetti tecnici e strategici, senza entrare in considerazioni personali o giudizi di valore.

In vista del confronto imminente tra Reggina e Paternò, l’allenatore Torrisi ha affrontato i nodi cruciali che stanno condizionando la stagione reggina, analizzando con estrema lucidità le carenze offensive e le scelte effettuate durante il. Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida, il tecnico ha messo sotto la lente d’ingrandimento l’incapacità del gruppo offensivo di produrre reti sufficienti per una squadra che ambisce alla vetta del campionato, sottolineando come i numeri attuali non siano allineati agli obiettivi di primato prefissati. L’efficacia offensiva e il peso dei dati statistici. Il bilancio delle marcature realizzate finora rappresenta un punto di riflessione obbligato per lo staff tecnico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggina, il dilemma di Torrisi: gol mancanti e obiettivi di vetta Notizie correlate Leggi anche: Reggina-Messina, Torrisi: “abbiamo giocato solo noi, con tutto il rispetto. Da loro gol fortunoso Gela-Reggina: designata la terna arbitrale e pronto il punto di TorrisiLa sfida di Serie D tra Gela e Reggina, prevista per domenica 12 aprile alle ore 15 presso lo stadio Presti, vede già definiti i protagonisti del... Panoramica sull’argomento Reggina-Enna 2-1: corsa promozione riaperta per gli amarantoDiretta Reggina-Enna di Mercoledi 15 aprile 2026: Girasole e Laaribi firmano un successo che riaccende la corsa alla promozione ... calciomagazine.net La Reggina si ferma al Presti, finisce 0-0 con il GelaDiretta Gela-Reggina di Domenica 12 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net