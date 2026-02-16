Reggina-Messina Torrisi | abbiamo giocato solo noi con tutto il rispetto Da loro gol fortunoso
Torrisi afferma che la Reggina ha dominato il derby contro il Messina, giocando senza lasciare spazio agli avversari. La causa di questo risultato, secondo lui, è un gol fortunoso segnato dal Messina, che ha impedito ai padroni di casa di portare a casa la vittoria. La partita si è accesa con tensioni e dichiarazioni dure, mentre il pubblico assisteva a un match ricco di emozioni.
Reggina-Messina, Torrisi e il derby che infiamma la Calabria: “In campo c’era solo la Reggina”. Un pareggio per 1-1 e parole al veleno. Il derby dello Stretto tra Reggina e Messina, disputato il 15 febbraio 2026, ha lasciato strascichi ben oltre il campo da gioco. L’allenatore della Reggina, Alfio Torrisi, ha espresso una convinzione netta: la sua squadra ha dominato l’incontro, con il gol del Messina frutto di circostanze fortuite e di errori avversari. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Radio Febea, hanno acceso un dibattito che coinvolge tifosi, addetti ai lavori e persino la politica locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Reggina-Messina, Torrisi: abbiamo giocato solo noi, con tutto il rispetto. Da loro gol fortunoso, quasi non ci credevoPenso che la squadra abbia fatto una buona prestazione, non ho nulla da rimproverare a loro. Abbiamo subito gol nell’unica occasione in cui il Messina ha superato la metà campo, poi abbiamo provato a ... strettoweb.com
Torrisi: Reggina padrona del campo, perdere sarebbe stata un’ingiustiziaDopo aver gonfiato il petto nella conferenza stampa della vigilia, cercando di caricare i suoi anche alla luce della sconfitta dell’andata, Alfio Torrisi deve accontentarsi di un pareggio acciuffato n ... messinasportiva.it
