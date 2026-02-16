Reggina-Messina Torrisi | abbiamo giocato solo noi con tutto il rispetto Da loro gol fortunoso

Torrisi afferma che la Reggina ha dominato il derby contro il Messina, giocando senza lasciare spazio agli avversari. La causa di questo risultato, secondo lui, è un gol fortunoso segnato dal Messina, che ha impedito ai padroni di casa di portare a casa la vittoria. La partita si è accesa con tensioni e dichiarazioni dure, mentre il pubblico assisteva a un match ricco di emozioni.

Reggina-Messina, Torrisi e il derby che infiamma la Calabria: “In campo c’era solo la Reggina”. Un pareggio per 1-1 e parole al veleno. Il derby dello Stretto tra Reggina e Messina, disputato il 15 febbraio 2026, ha lasciato strascichi ben oltre il campo da gioco. L’allenatore della Reggina, Alfio Torrisi, ha espresso una convinzione netta: la sua squadra ha dominato l’incontro, con il gol del Messina frutto di circostanze fortuite e di errori avversari. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Radio Febea, hanno acceso un dibattito che coinvolge tifosi, addetti ai lavori e persino la politica locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato la sconfitta contro il Benfica, evidenziando le difficoltà legate alla stanchezza e ai recenti impegni.

La Virtus Bologna perde male sul campo dell’Olympiacos.

