Reggiana questa fa male | a Padova sconfitta per 1 a 0

Nel match disputato a Padova, la squadra locale ha ottenuto una vittoria per 1 a 0 contro la Reggiana. La rete decisiva è arrivata al 75’ da parte di Seghetti. La partita si è svolta senza grandi emozioni e con pochi momenti di pressione da parte di entrambe le squadre. La sconfitta rappresenta un risultato difficile per la Reggiana, che ha cercato di reagire senza successo.

Padova, 19 aprile 2026 – Che amarezza a Padova: in un match non bello ed equilibrato, la Reggiana esce sconfitta per un gol di Seghetti al 75’. Granata sempre a 33 punti, proprio come Spezia e Pescara. Le tre occupano le ultime tre posizioni. Nei playout c’è il Bari a 34 e sopra da seguire Empoli ed Entella in campo in serata. Ora mancano solo tre partite, ed ecco la prossima: sabato (25 aprile) alle ore 15 a Reggio arriverà il forte Palermo, quarto in classifica. Il tabellino PADOVA-REGGIANA 1-0 PADOVA (3-5-1-1): Sorrentino; Faedo, Villa, Pastina; Capelli, Fusi (23’st Di Maggio), Crisetig, Varas (32’st Silva), Favale; Di Mariano (23’st Caprari); Bortolussi (32’st Seghetti).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Reggiana, questa fa male: a Padova sconfitta per 1 a 0 Notizie correlate Carrarese ’punita’ dalla Reggiana (2-0). Ma la sconfitta... non fa troppo maleREGGIANA 2CARRARESE 0 REGGIANA (4-3-2-1): Micai; Libutti, Vicari, Lusuardi, Bonetti; Bertagnoli (64’ Rover), Reinhart, Bozhanaj (64’ Charlys);... Leggi anche: Sconfitta che fa tanto male. Adesso inizi la fase 2 su tasse e sicurezza. Ma con questa tv… Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caso Portanova, le donne del Pd di Reggio: La Reggiana valuti provvedimenti; Male i primi 15’, poi ci siamo riordinati. Tutino? Magari ne fa uno più difficile: Ballardini predica calma; Gli stupratori stiano lontani dai campi; Caso Portanova, parla il giocatore: Sono innocente, non mi fermo. Non posso perdere il calcio. Reggiana, questa fa male: a Padova sconfitta per 1 a 0Che amarezza: in un match non bello ed equilibrato, i Granata escono sconfitti per un gol di Seghetti al 75’. La prossima partita è il 25 aprile quando arriverà il forte Palermo, quarto in classifica ... ilrestodelcarlino.it Carrarese 'punita' dalla Reggiana (2-0). Ma la sconfitta non fa troppo maleEmiliani a segno nel primo tempo con Portanova e Bertagnoli. Il palo nega il pareggio ad Hasa. Sprecate le occasioni per riaprire il match ... msn.com Seghetti si conferma bestia nera della Reggiana Tre punti d'oro per il Padova che si avvicina alla salvezza #PadovaReggiana #SerieBKT #DAZN #DAZNBetClub x.com Padova-Reggiana webcronaca dalle ore 17:15 https://www.padovacalcio.it/match/padova-vs-reggiana/ PADOVA: 22 Sorrentino, 6 Crisetig, 7 Varas, 8 Fusi, 17 Capelli, 20 Bortolussi, 30 Favale, 55 Villa, 58 Pastina, 72 Faedo, 77 Di Mariano. In panchina: 1 Mou facebook