Carrarese ’punita’ dalla Reggiana 2-0 Ma la sconfitta non fa troppo male

La Carrarese è stata sconfitta per 2-0 dalla Reggiana in una partita valevole per il campionato di calcio. La formazione avversaria ha schierato un 4-3-2-1 con portiere Micai e difensori Libutti, Vicari, Lusuardi e Bonetti. A centrocampo sono scesi Reinhart, Bertagnoli e Bozhanaj, mentre in attacco sono stati impiegati Lambourde, Portanova e Gondo. La partita si è conclusa con la vittoria della Reggiana, senza che la sconfitta abbia causato particolari ripercussioni per la squadra ospite.