Carrarese ’punita’ dalla Reggiana 2-0 Ma la sconfitta non fa troppo male
La Carrarese è stata sconfitta per 2-0 dalla Reggiana in una partita valevole per il campionato di calcio. La formazione avversaria ha schierato un 4-3-2-1 con portiere Micai e difensori Libutti, Vicari, Lusuardi e Bonetti. A centrocampo sono scesi Reinhart, Bertagnoli e Bozhanaj, mentre in attacco sono stati impiegati Lambourde, Portanova e Gondo. La partita si è conclusa con la vittoria della Reggiana, senza che la sconfitta abbia causato particolari ripercussioni per la squadra ospite.
REGGIANA 2 CARRARESE 0 REGGIANA (4-3-2-1): Micai; Libutti, Vicari, Lusuardi, Bonetti; Bertagnoli (64’ Rover), Reinhart, Bozhanaj (64’ Charlys); Lambourde (73’ Novakovich), Portanova (86’ Fumagalli); Gondo (86’ Vallarelli). A disp. Cardinali, Zwaan, Papetti, Marcon, Mendicino, Pinelli, Belardinelli. All. Bisoli. CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese (80’ Sekulov), Oliana (64’ Illanes), Ruggeri; Zanon, Parlanti (46’ Distefano), Zuelli, Hasa, Rouhi (73’ Melegoni); Finotto (46’ Rubino), Abiuso. A disp. Fiorillo, Garofani, Troise, Lordkipanidze, Accornero. All. Calabro. Arbitro: Massimi di Termoli; assistenti Rossi e Zanellati; quarto ufficiale Di Cicco; var Cosso; avar Del Giovane.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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