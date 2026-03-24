Sconfitta che fa tanto male Adesso inizi la fase 2 su tasse e sicurezza Ma con questa tv…

È andata male, e fa ancora più male. Anche perché, con simili livelli di partecipazione, è ben difficile sostenere che la consultazione abbia un significato relativo. Macché. E tuttavia i lettori de Il Tempo arrivano preparati a questo esito infausto. In generale, accade in tutto il mondo che un governo perda un'elezione intermedia. Anzi, l'anomalia miracolosa era che qui tutto si fosse limitato a un rovescio in Sardegna a inizio 2024, mentre altri tentativi di «spallata» (Marche, Abruzzo, Calabria, Europee) si erano risolti con altrettante figuracce della sinistra. Ma c'è anche una spiegazione più specifica. La campagna per il No, pur piena di balle, è stata mobilitante, ha smosso chi doveva smuovere, mentre quella per il Sì è stata legnosa, tecnica, trattenuta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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