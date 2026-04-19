Nella giornata di ieri, le squadre di Napoli e Dortmund hanno entrambe subito sconfitte nelle rispettive competizioni europee, lasciando le loro speranze di titolo molto ridotte. In Italia, il Napoli ha perso per 2-0 contro la Lazio, compromettendo le possibilità di avvicinarsi alla capolista Inter, che nel frattempo aveva vinto contro il Cagliari. Contestualmente, il Dortmund ha subito una sconfitta, riducendo ulteriormente le chance di conquistare il titolo.

2026-04-19 00:24:00 Ecco quanto riportato poco fa: Serie A. In Serie A, le speranze del Napoli di raggiungere la capolista Inter – che venerdì ha battuto il Cagliari – hanno subito un duro colpo quando è stata battuta 2-0 dalla Lazio. Matteo Cancellieri e Toma Basic segnano senza risposta mentre gli uomini di Antonio Conte si portano a 12 punti dall’Inter a cinque giornate dalla fine. Nella lotta per il piazzamento tra i primi sei, Roma e Atalanta si sono trovate in parità 1-1. Nikola Krstovic ha portato in vantaggio l’Atalanta prima che Mario Hermoso pareggiasse poco prima dell’intervallo. Bundesliga. Il Borussia Dortmund, secondo in classifica, ha aperto le porte al Bayern Monaco che si è portato in testa alla classifica con 15 punti di vantaggio dopo essere stato battuto 2-1 dall’Hoffenheim.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Recensione europea: Napoli e Dortmund perdono entrambe contro tutte le speranze di titolo

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