Kane segna una doppietta e il Bayern chiude le speranze di titolo del Dortmund

Il Bayern Monaco ha battuto il Borussia Dortmund con una doppietta di Kane, mettendo fine alle ambizioni di titolo dei gialloneri. La partita, che si è conclusa con la vittoria dei bavaresi, ha visto Kane protagonista in attacco, segnando due gol decisivi. La vittoria conferma la superiorità del Bayern in questa stagione e ha influenzato la classifica del campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sabato, il Bayern Monaco ha regalato ai suoi tifosi una partita da brivido, battendo il Borussia Dortmund con un punteggio di 3-2. La sfida, che si è svolta all’Estadio Signal Iduna Park, ha visto Harry Kane come protagonista assoluto, segnando due gol cruciali, e Joshua Kimmich che ha siglato il gol della vittoria nei minuti finali. Questo successo ha permesso ai bavaresi di portarsi a 11 punti di vantaggio in cima alla Bundesliga, lasciando il Dortmund a inseguire. La partita è iniziata con un ritmo intenso, tipico dei grandi classici del calcio tedesco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Kane segna una doppietta e il Bayern chiude le speranze di titolo del Dortmund. La doppietta di Harry Kane continua la corsa al titolo della Bundesliga del Bayern2026-02-22 00:21:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Leggi anche: Il Bayern Monaco domina il “Der Klassiker”: doppietta di Kane e zampata di Kimmich, Dortmund battuto 3-2 e fuga a +11 Altri aggiornamenti su Kane segna. Temi più discussi: Scarpa d'Oro, allungo deciso di Harry Kane; Bayern, è fuga Scudetto! 3-2 con doppietta di Kane e Kimmich: +11 sul Dortmund; Una doppietta di Kane permette al Bayern di battere il Borussia; Bundesliga. Il Bayern Monaco a fatica, da 3-0 a 3-2, supera l'Eintracht Francoforte. Harry Kane entra nella storia con 500 gol in carrieraHarry Kane segna una doppietta al Werder Brema e diventa il primo calciatore inglese a raggiungere 500 gol in carriera. calcioweb.eu Complimenti, Harry Kane! L'attaccante del Bayern Monaco raggiunge un importante traguardo nella sua carriera con una doppietta nell'ultima partita del Bayern MonacoHarry Kane ha segnato un altro momento storico nella sua impressionante carriera segnando due gol per il Bayern Monaco contro il Werder Brema, portando il suo totale a 500 gol senior per club e nazion ... msn.com Harry Kane ha segnato gol in carriera per club e nazionale, di cui esattamente 100 su rigore facebook