Oggi la Recanatese affronta una partita decisiva contro il Sora, una sfida fondamentale nel cammino stagionale. La squadra si concentra su due giocatori, Curatolo e Stampete, che potrebbero influenzare l’esito dell’incontro. La partita si svolge in un momento cruciale, con entrambe le squadre che puntano a ottenere i tre punti per avvicinarsi agli obiettivi prefissati.

In un percorso costellato di sfide estremamente importanti, quella odierna per la Recanatese ha i contorni di un vero spareggio. Al Tubaldi arriva il Sora e al triplice fischio sapremo quale prospettiva concreta sarà la più probabile per la squadra giallorossa, pericolosamente in bilico tra il rischio di una devastante retrocessione diretta e la possibilità di giocarsi i playout da una posizione favorevole. Un pareggio servirebbe davvero a poco e dopo decine di partite discontinue e balbettanti, l’auspicio è che si veda quella ferocia che deve caratterizzare una squadra che, attualmente, è in un mare di guai, per propri demeriti s’intende....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Recanatese, spareggio col Sora. Attenzione a Curatolo e Stampete

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