Una partita tra Castelfidardo e Recanatese si propone come una sfida delicata, con il tecnico Jaconi che invita alla massima attenzione. Le due squadre si affrontano in un match che, secondo le dichiarazioni, non deve essere interpretato in modo eccessivamente simbolico, ma valutato semplicemente sul campo. La differenza tra le formazioni sembra evidente dalla classifica, ma non si fa riferimento a motivazioni o significati nascosti.

Caricare Castelfidardo-Recanatese di ulteriori "significati", rispetto a quelli evidenziati dalla classifica, appare un esercizio assolutamente inutile. Per i padroni di casa sarà quasi una gara senza ritorno, visto l’attuale ultimo posto, per i giallorossi che possono vantare 6 punti in più il discorso non è poi tanto diverso gettando uno sguardo sia ad una salvezza diretta che adesso come adesso appare improbabile sia alla ricerca del miglior piazzamento in vista dei playout, eventualità che sul Colle dell’Infinito evoca sempre ricordi da brividi. Su come preparare questi delicatissimi incontri abbiamo chiesto lumi a colui che è forse la... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una sfida delicata. Jaconi: "Recanatese, massima attenzione»

Articoli correlati

Ciclone Harry, la Sicilia nella fase più delicata: attenzione massima e i consigli della Protezione civileL’emergenza meteo legata al ciclone Harry entra nel vivo e la Sicilia, in particolare il versante orientale, si prepara ad affrontare le ore più...

Scandone Avellino: attenzione massima per la sfida salvezza contro Klass SennoriScandone Avellino, sfida da non sottovalutare: al Pala Del Mauro arriva il fanalino di coda Klass Sennori.