spareggio salveza recanatese a chieti vietati passi falsi

In vista della partita odierna contro il Chieti, la Recanatese si trova a dover ottenere un risultato positivo per mantenere vive le speranze di salvezza. Dopo la sconfitta subita nella precedente trasferta, la squadra è chiamata a migliorare sia dal punto di vista tecnico che dell’atteggiamento in campo. La sfida rappresenta una tappa fondamentale nel finale di stagione.

Un’altra sorta di finale per la Recanatese: dopo la nefanda gara di Castelfidardo oggi, nella trasferta di Chieti, si richiede una prestazione diversa dal lato tecnico e da quello agonistico. Sull’importanza della sfida basta dare un’occhiata alla classifica con le due compagini appaiate al quart’ultimo posto con appena un punticino di vantaggio sulla penultima posizione, quella che conduce alla retrocessione diretta. D’altronde, per i giallorossi, le cosiddette prove di appello sono terminate da un pezzo e se si vuole almeno auspicare un futuro meno sofferto, il risultato positivo all’Angelini è obbligatorio. Nella settimana post-Giulianova si è almeno lavorato con un pizzico di tranquillità in più, cercando prioritariamente di recuperare gli infortunati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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