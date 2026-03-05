Copa del Rey | Barça sfiora la rimonta ma l' Atletico è in finale contro la Real Sociedad

Nella semifinale di Copa del Rey, il Barcellona ha tentato la rimonta contro l'Atletico Madrid, ma non è riuscito a superare il risultato accumulato nell'andata. L’Atletico ha conquistato la qualificazione alla finale, che si giocherà contro la Real Sociedad. La partita si è disputata a Barcellona, e le gare di ritorno si sono concluse con la vittoria dell’Atletico.

Barcellona (Spagna) 5 marzo 2026 - La Copa del Rey conclude il suo penultimo capitolo e conferma i verdetti provvisori delle sue gare d'andata. Atletico Madrid e Real Sociedad confermano il vantaggio acquisito nelle gare di andata e volano così in finale di questa edizione della coppa nazionale spagnola. A Siviglia tra due settimane l'epilogo della competizione, che coronerà una nuova vincitrice, incoronando il quinto vincitore diverso in altrettante stagioni. L'esito delle semifinali Nella gara di andata l'Atletico Madrid aveva shockato il mondo del calcio vincendo per 4-0 ai danni di un Barcellona decisamente fuori fase, in una gara culminata con il cartellino rosso per Garcia.