Finale Copa del Rey tutto pronto per Atletico Madrid e Real Sociedad | sarà anche un ‘affare di famiglia’

Domani si disputerà la finale della Copa del Rey tra l’Atletico Madrid e la Real Sociedad. Le due squadre si preparano a sfidarsi in una partita che vede coinvolti anche membri delle stesse famiglie, con alcuni giocatori e allenatori legati da rapporti familiari. La sfida si svolgerà allo stadio di Madrid e rappresenta uno degli eventi più attesi della stagione calcistica spagnola.

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