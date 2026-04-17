atletico madrid real sociedad allarme guerriglia per la finale di coppa del re

Domani alle 21 si svolgerà la finale di Coppa del Re tra Atletico Madrid e Real Sociedad. La partita si gioca in un contesto di tensione e preoccupazione per possibili episodi di guerriglia, che hanno portato le autorità a intensificare i controlli e le misure di sicurezza. La finale rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, che da anni non disputavano questa partita.

Nel 98 gli ultras dell'Atletico Madrid assassinarono un tifoso della Sociedad. 1.200 agenti, tre check-point, allarme anche per la presenza della Casa Reale Fans of Real Sociedad celebrate during the UEFA Europa League group B football match between SK Sturm Graz and Real Sociedad de Futbol in Graz, on October 21, 2021. ERWIN SCHERIAU APA AFP Domani, alle ore 21, si disputerà la finale di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Real Sociedad in un match che, dal 1998, non è e non sarà più lo stesso. Da quando Aitor Zabaleta, tifoso della Real Sociedad, venne assassinato dagli ultras colchoneros. All’evento saranno presenti i reali di Spagna, pronti a consegnare il trofeo al vincitore.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Atlético de Madrid y Real Sociedad disputarán la final de la #copadelreymapfre.

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