Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato la partita tra Verona e Milan, sottolineando che i rossoneri sono apparsi in difficoltà durante l’incontro. Ha osservato che la squadra poteva ottenere la vittoria solo con il risultato di oggi. Inoltre, ha ricordato che la qualificazione in Champions League rappresenta un obiettivo importante per il club.

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, come di consueto, ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione dei rossoneri. Quest'oggi, infatti, il Milan di Massimiliano Allegri è tornato alla vittoria: dopo due sconfitte consecutive, il diavolo è riuscito a riconquistare i 3 punti battendo il Verona grazie al gol di Adrien Rabiot, arrivato vicino al termine della prima frazione di gioco. Il direttore di telelombardia si è voluto soffermare sulla questione attaccanti, riservando alcune parole a Rafael Leao e Christian Pulisic, ancora poco determinanti. Spazio però anche ad Athekame e Fofana. Ecco, di seguito, le sue considerazioni in merito: Milan, le parole di Ravezzani su X dopo la partita col Verona: "Il Milan malconcio di questo periodo poteva vincere solo così.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Milan malconcio, poteva vincere solo così. Champions gran traguardo”

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