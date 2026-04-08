Il direttore di 'Telelombardia' ha commentato il ruolo dell’attaccante nel Milan, affermando che si può essere d’accordo sul fatto che per vincere sia necessario un grande centravanti. La discussione riguarda la rilevanza di questa figura per le ambizioni sportive del club, senza ulteriori dettagli o opinioni. Le sue parole sono state riportate come riflessione sul problema dell’attaccante rossonero.

La sconfitta del Milan contro il Napoli ha riportato alla luce un dei più grandi problemi del Diavolo negli ultimi anni: l'assenza di un centravanti. La famosa "Maledizione del numero 9", che in Via Aldo Rossi durava dall'addio di Pippo Inzaghi, sembrava essere stata spezzata da Giroud. Ma dopo la cessione del francese, questa mancanza è riemersa più forte che mai. Da Jovic a Fullkrug, passando per Morata, Abraham, Gimenez e Nkunku. In merito al problema del bomber che ha ripreso banco al Milan negli ultimi giorni, si è espresso anche Fabio Ravezzani. Ecco, di seguito, il post pubblicato su X dal direttore di 'Telelombardia'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ravezzani: “Siamo d’accordo sul fatto che per vincere ci sia bisogno di un grande centravanti?”

Milan, Ravezzani: “Mi dicono che Mateta sia un’operazione targata Furlani. Se fosse vero …”Continua il calciomercato del Milan: per l'attacco i rossoneri potrebbero chiudere con il colpo Mateta dal Crystal Palace.

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