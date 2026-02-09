Fabio Ravezzani si scaglia contro il rigore negato alla Juventus nel match contro la Lazio. L’esperto commentatore si è detto incredulo, sottolineando che il VAR avrebbe dovuto intervenire e che la decisione dell’arbitro appare inspiegabile. La Juventus protesta per quella che considera un’ingiustizia, mentre i tifosi si dividono sui social. La partita si chiude con polemiche che non si placano.

Fabio Ravezzani ha commentato duramente il calcio di rigore non concesso alla Juventus ieri sera nel match contro la Lazio. Vediamo che cosa ha detto. Uno degli episodi arbitrali più discussi di questa giornata di Serie A è senza dubbio quello del rigore non concesso alla Juventus per il fallo commesso da Gila su Cabal. Anche Fabio Ravezzani ha commentato questo episodio. JUVENTUS, QUI LE ULTIME Il giornalista su X ha indicato l’errore arbitrale come incredibile, dicendo poi che è inspiegabile come sia Mazzoleni che Maresca non abbiano visto niente. Di seguito le due dichiarazioni su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravezzani sul rigore in Juve Lazio: «Incredibile che sia stato negato, il VAR doveva intervenire. Inspiegabile che…»

