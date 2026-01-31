Milan Ravezzani | Mi dicono che Mateta sia un’operazione targata Furlani Se fosse vero …

Fabio Ravezzani ha commentato la possibile acquisizione di Mateta dal Crystal Palace da parte del Milan. Secondo alcune voci, si tratta di un’operazione portata avanti dal dirigente Furlani. Ravezzani ha detto di aver sentito che questa trattativa potrebbe essere in corso, anche se non ci sono conferme ufficiali. La decisione finale sembra ancora lontana, ma i tifosi sperano che il club riesca a rinforzare l’attacco prima della fine del mercato.

Continua il calciomercato del Milan: per l'attacco i rossoneri potrebbero chiudere con il colpo Mateta dal Crystal Palace. Una pedina che rinforzerebbe molto il reparto di Massimiliano Allegri per la seconda parte della stagione. A parlare del possibile arrivo dell'attaccante francese ci pensa anche il giornalista Fabio Ravezzani con un paio di post sul social X. Ecco il suo pensiero. "A me Mateta pare un'operazione molto interessante. Lo dicevo per la Juve, lo confermo per il Milan. Poi, resta l'interrogativo su come si ambienterà nel calcio italiano. I calciatori molto fisici, però, faticano sempre meno rispetto a quelli tecnici".

