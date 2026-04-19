A Ravenna, i bambini che frequentano un nido d’infanzia nel quartiere San Giuseppe non possono giocare all’aperto a causa dell’erba alta, che raggiunge circa 1,8 metri. La presenza di questa vegetazione impedisce loro di utilizzare lo spazio esterno durante le ore di attività. Di conseguenza, i piccoli sono costretti a passare tutto il tempo delle attività all’interno delle mura scolastiche.

I bambini del nido d’infanzia situato in via Patuelli, nel quartiere San Giuseppe di Ravenna, sono costretti a trascorrere le ore di attività all’interno delle mura scolastiche, impossibilitati a utilizzare lo spazio esterno. La causa di questa restrizione è un giardino diventato impraticabile a causa di una vegetazione fuori controllo, con fili d’erba che hanno raggiunto punte di 180 centimetri, impedendo l’accesso all’area dove sono posizionati i giochi per l’infanzia. L’impatto della gestione del verde sulla quotidianità scolastica. La situazione descritta dal consigliere Garofalo, esponente della Lista per Ravenna in Darsena, evidenzia un problema che va ben oltre il semplice disordine estetico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna, nido prigioniero: l’erba alta 1,8 metri blocca i giochi

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